На Оби введен полный запрет на ловлю рыбы – начался нерест

На Оби до 16 июня введен полный запрет на ловлю рыбы. Причина – весенний нерест. Полностью прекращается ловля рыбы на участках: от мыса Салемал до мыса Ангальский, в протоке Хаманельская Обь – от мыса Ямсале до мыса Салемал, в протоке Надымская Обь – от мыса Сандиба до мыса Салемал.