Врач Латыпова: курильщики и люди с лишним весом подвержены венозному тромбозу

Врач Гульшат Латыпова перечислила факторы, усиливающие подверженность людей венозному тромбозу. Врач Латыпова констатировала, что венозный тромбоз наряду с атеросклерозом становятся все более распространенными сосудистыми патологиями у современных людей.
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