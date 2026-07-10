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Аргументы и Факты

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Мигрант пообещал отвезти 16-летнюю девочку домой и изнасиловал

Мигрант пообещал отвезти 16-летнюю девочку домой и изнасиловал

В Австрии судебная инстанция отклонила жалобу, поданную иностранным гражданином, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, заманив ее в автомобиль обманным путем.

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