Новая волна паводка ожидается в Забайкалье

Росгидромет официально предупредил о возможном паводке в бассейне Амура с июля по сентябрь. Забайкальский край попал в список пяти регионов под угрозой подтопления вместе с Амурской областью, ЕАО, Хабаровским и Приморским краями.
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