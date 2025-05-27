Банк ДОМ.РФ инвестирует 3,7 млрд рублей в санаторий "Горный Бриллиант" в Пятигорске

Банк ДОМ.РФ вложит 3,7 млрд рублей в строительство санатория "Горный Бриллиант" в Пятигорске. Новый 4-звездочный комплекс станет первым за 30 лет и будет включать SPA, медицинские кабинеты и футбольное поле для спортивных школ.
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