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Царьград

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Банк ДОМ.РФ инвестирует 3,7 млрд рублей в санаторий "Горный Бриллиант" в Пятигорске

Банк ДОМ.РФ инвестирует 3,7 млрд рублей в санаторий "Горный Бриллиант" в Пятигорске

Банк ДОМ.РФ вложит 3,7 млрд рублей в строительство санатория "Горный Бриллиант" в Пятигорске. Новый 4-звездочный комплекс станет первым за 30 лет и будет включать SPA, медицинские кабинеты и футбольное поле для спортивных школ.

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