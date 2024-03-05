В ГД внесли проект, запрещающий маркетплейсам брать деньги с покупателей за возврат товара

В Государственную думу внесли новый законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Он определяет права и обязанности интернет-платформ, торгующих на них продавцов, а также владельцев пунктов выдачи заказов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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