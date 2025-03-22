Ульянов: Евросоюз не понимает значение слова «независимый»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал решение Европейского Союза выделить 10 миллионов евро на поддержку украинских СМИ после прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID).
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