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Ульянов: Евросоюз не понимает значение слова «независимый»

Ульянов: Евросоюз не понимает значение слова «независимый»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал решение Европейского Союза выделить 10 миллионов евро на поддержку украинских СМИ после прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID).

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