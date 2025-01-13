Польша стала ареной битвы между геями и христианами

@ WALDEMAR DESKA/EPA/ТАСС Tекст: Станислав Лещенко Польские христианские активисты просят о помощи: государство обложило их штрафами за акции протеста против засилья ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).
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