Почему молчит профсоюз железнодорожников России?

Родина в опасности, чего ждем? Почему молчит самый мощный и большой профсоюз железнодорожников и транспортных строителей России? Какая проводится работа в международном союзе железнодорожников, который возглавляет Россия? Почему не развернуты штабы по сбору гуманитарной помощи? Почему не доводятся информация о зверствах Украинской военной бандеровской хунты в местах общего пользования вокзалы железнодорожные, на предприятиях? Чего ждем? Родина Россия в опасности! Сотни железнодорожников Украины брошены в тюрьмы СБУ только за то, что говорят и думают по русски, гордятся и помнят свою историю, тысячи выброшены с работы.