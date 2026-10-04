Оливье Барду открыл пельменную в Париже после поездок в Россию

Французский ресторатор Оливье Барду вернулся из России и открыл в Париже пельменную Pelmeni Korner. Вдохновившись русской кухней, он решил самостоятельно создавать любимое блюдо, не найденное по доступной цене во Франции.
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