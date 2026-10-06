Ушаков: приоритетом внешней политики России является укрепление связей стран СНГ

Приоритетным направлением внешней политики России стало укрепление связей на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ).
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