Политика как она есть

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X назвал ужасающее Запад качество России. По его словам, страна демонстрирует промышленную, военную и экономическую стойкость в последние несколько лет, несмотря на колоссальное давление со стороны западных государств.