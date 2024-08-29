Политика как он...
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Политика как она есть

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Ирландский журналист назвал ужасающее Запад качество России

Ирландский журналист назвал ужасающее Запад качество России

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X назвал ужасающее Запад качество России. По его словам, страна демонстрирует промышленную, военную и экономическую стойкость в последние несколько лет, несмотря на колоссальное давление со стороны западных государств.

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