«Автодор» сообщил о проблемах с оплатой проезда по трассе М12

Специалисты компании «Автодор» сообщили о задержках в обновлении статуса поступления денежных средств после оплаты проезда на платных трассах М12 «Восток», А113 ЦКАД и А289 по государственному регистрационному номеру.
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