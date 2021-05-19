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Идею с обязательной вакцинацией сочли неуместной

В России исходят из принципа добровольности прививок. Однако это соотношение может быть изменено в пользу обязательности.

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Геннадий
А зампред Совбеза Дмитрий Медведев не предлагает запретить любые известные и неизвестные болезни , вообще ! Или еще пуще - разделить всех граждан по категориям , кто чем болеет , по опасным и не опасным болезням . классифицировать их по доступности тех или иных разрешений в жизни и в обществе ? И выдавать жетоны на грудь , чтобы видно было.

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