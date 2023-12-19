Идеальный макияж на каждый день за 5 минут

Современные косметические средства позволяют создать профессиональный макияж собственными силами. Например, одна из последних новинок индустрии красоты «CC-крем» вполне способна заменить: – увлажняющий крем; – корректор; – тональное средство.
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