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Идеальный макияж на каждый день за 5 минут

Идеальный макияж на каждый день за 5 минут

Современные косметические средства позволяют создать профессиональный макияж собственными силами. Например, одна из последних новинок индустрии красоты «CC-крем» вполне способна заменить: – увлажняющий крем; – корректор; – тональное средство.

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