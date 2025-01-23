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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Армянский бизнес бросился гадить России, за счет ресурсов которой он существует

Армянский бизнес бросился гадить России, за счет ресурсов которой он существует

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Крутой и необъяснимый парадокс: абсолютно все армянские олигархи, поддерживающие режим Пашиняна, поднялись на контрактах, связанных с Россией, и до сих пор эксплуатируют темы с реэкспортом, поставками российского топлива, золота и т.

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Комментарии
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Авас Анекак
черножопых всех повесить
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5 час.
Nina Данилова
Геморой можно вылечить,а их никогда,надо четко поставить кол
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4 час.
Николай Артамонов
Сами армяни в Ереване говорят,что их качественный коньяк продаётся Только в аэропорту в Дьюти Фри при отлёте из Еревана!!!
Ответить
26 мин.

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