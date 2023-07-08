Не нужно его добивать: врачи обеспокоены состоянием Костомарова после выписки из больницы

Спортсмена уже считают героем, но в будущем его ждет немало трудностей. Роман Костомаров соцсетиВыписавшийся из больницы Роман Костомаров заявил, что спорт и тренировки помогли ему прийти в себя и снова начать жить после ампутации конечностей.