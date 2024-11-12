Lightspeed удваивает ставку на Wheelocity, поскольку она переключается на сельскую торговлю в Индии

В то время как городское население Индии переходит от магазинов «мама и папа» к платформам быстрой коммерции, сельская часть страны, где проживает более 800 миллионов человек, по-прежнему в значительной степени полагается на оффлайновые предприятия в повседневном потреблении.
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