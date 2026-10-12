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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-игрок «Лейкерс» Кристиан Колоко может перейти в «Басконию»

« Баскония » сделала предложение центровому Кристиану Колоко , сообщает El Correo. 26-летний камерунский баскетболист стал свободным агентом после того, как 10 октября «Новый Орлеан» отчислил его.

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