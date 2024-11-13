Из советской тюрьмы в немецкую: за что Матиаса Руста посадили уже в Германии

Этот германский ас-любитель был судим трижды – первый раз в СССР, остальные два у себя на родине. Поступки, которыми Руст вольно или невольно напоминал о себе после возвращения из тюремного заключения в Советском Союзе, свидетельствуют о, мягко говоря, неуравновешенности данного авантюриста.
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