Из советской тюрьмы в немецкую: за что Матиаса Руста посадили уже в Германии

Этот германский ас-любитель был судим трижды – первый раз в СССР, остальные два у себя на родине. Поступки, которыми Руст вольно или невольно напоминал о себе после возвращения из тюремного заключения в Советском Союзе, свидетельствуют о, мягко говоря, неуравновешенности данного авантюриста.