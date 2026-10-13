'Paddington' comes to 4K UHD in November

Lionsgate Limited announced the U.S. 4K UHD release of "Paddington" on Tuesday. The 2014 films will be available in a collectible edition next month.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым