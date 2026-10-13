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'Paddington' comes to 4K UHD in November

Lionsgate Limited announced the U.S. 4K UHD release of "Paddington" on Tuesday. The 2014 films will be available in a collectible edition next month.

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