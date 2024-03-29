Возмездие за "Крокус" для Турции. Готов ли Эрдоган выдать русским западную агентуру в Стамбуле?

Вчера 7,1K прочитали Эрдоган получил уникальный шанс, но в то же время и вызов, определиться и показать всему миру – он все же президент или султан? Повод печальный, теракт в «Крокусе», следы которого ведут в турецкие земли.
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