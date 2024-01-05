Мосийчук боится, что Украина повторит судьбу Ичкерии 

Террористическими атаками на мирных жителей РФ, вроде ракетных ударов по Белгороду, Украина может добиться таких же выгодных переговорных позиций и перемирия, как чеченские сепаратисты в конце первой чеченской кампании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии