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Мосийчук боится, что Украина повторит судьбу Ичкерии 

Мосийчук боится, что Украина повторит судьбу Ичкерии 

Террористическими атаками на мирных жителей РФ, вроде ракетных ударов по Белгороду, Украина может добиться таких же выгодных переговорных позиций и перемирия, как чеченские сепаратисты в конце первой чеченской кампании.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
А чего ему переживать, его  все равно повесят!
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12 час.
MS
Mikhail Stepanov
Пусть лучше себе шею мылит гнида!
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7 час.

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