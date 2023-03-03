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Экс-замначальника полиции Магнитогорска отделался условным сроком за мошенничество

Экс-замначальника полиции Магнитогорска отделался условным сроком за мошенничество

В Магнитогорске вынесли приговор бывшему высокопоставленному полицейскому. Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывший заместитель начальника УМВД по Магнитогорску признан виновным в мошенничестве.

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