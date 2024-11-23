Дети вернутся в пострадавшее от пожара здание школы-интерната в ЯНАО в 2025 году

В Новом Порту завершается ремонт части здания школы-интерната, пострадавшего от пожара в 2023 году. Об этом рассказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский на встрече с коллективом учебного заведения.
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