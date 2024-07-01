Трамп может стать символом пересмотра мировой повестки

Безусловным победителем состоявшихся накануне первых теледебатов в рамках президентской кампании в США стал кандидат от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп, считает философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии