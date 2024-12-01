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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Большунов о болезни перед сезоном: «На нее ушло около месяца. Пока не получается от слова совсем, организм вообще не бежит»

– Состояние нормальное, стабилизируется с каждым днем. По идее должно становиться лучше. – Мотивация как у тебя? Опять выиграть максимальное количество гонок или пока не думаешь об этом? – Пока не думаю об этом.

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