Баллада о «железной шляпе» и самых простых шлемах-подшлемниках

На этом кадре из фильма «Жанна Д’Арк» (1999) присутствуют два вида популярных в Средние века шлемов. Крайний слева – «шапель де фер», два следующих – барбюты с забралом «Прямой меч на боку и военный лук за плечами свидетельствовали о его профессии, а помятый стальной шлем показывал, что он не в отпуску, а явился прямо с полей сражений… а только … .