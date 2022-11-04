Военное обозрение

3 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ксюша Кирьязис
    Нимб пусть не забудет поправить...«Мы убьём их всех...
  • Махамбет Толеугазин
    ....  Дебилы ...  полуграмотные сторонники Греты Тумберг ...  откуда будете брать водород? ...  завалите хлебало ... ...В Европе хотят пр...
  • Meerflieger
    О такой хрени как водородное охрупчивание металлов они явно не слыхали...В Европе хотят пр...

Баллада о «железной шляпе» и самых простых шлемах-подшлемниках

Баллада о «железной шляпе» и самых простых шлемах-подшлемниках

На этом кадре из фильма «Жанна Д’Арк» (1999) присутствуют два вида популярных в Средние века шлемов. Крайний слева – «шапель де фер», два следующих – барбюты с забралом «Прямой меч на боку и военный лук за плечами свидетельствовали о его профессии, а помятый стальной шлем показывал, что он не в отпуску, а явился прямо с полей сражений… а только … .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх