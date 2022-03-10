Сафин о «Салавате»: «Испытываю положительные эмоции от игры молодежи. Парни поняли, что это их шанс, вцепились в него зубами»

Венер Сафин считает, что «Салават Юлаев» победит «Сибирь» (3-1) в серии плей-офф. «Думаю, что в четверг серия «Салавата Юлаева» и «Сибири» закончится.

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