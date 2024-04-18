Politico: продвижение помощи Украине может грозить спикеру Джонсону отставкой

Продвижение помощи Украине может грозить спикеру Палаты представителей Соединенных Штатов Майку Джонсону отставкой, поскольку не все республиканцы настроены поддержать предлагаемый вариант законопроектов.
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