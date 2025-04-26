Артемий Лебедев назвал споры о "крестопаде" главной шизофренией современности

Дизайнер указал направление для путешествия всем недовольным православными символами.Исчезновение православных крестов с дизайнерских макетов получило должную оценку от одного из ведущих дизайнеров России – Артемия Лебедева.
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