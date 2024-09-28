ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 977 подписчиков

Глава МИД КНР назвал атаки на АЭС в украинском конфликте недопустимыми

Глава МИД КНР назвал атаки на АЭС в украинском конфликте недопустимыми

В украинском конфликте критически важно не допускать атак на атомные электростанции (АЭС). Об этом 28 сентября заявил министр иностранных дел Китая Ван И на совместной встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх