Глава МИД КНР назвал атаки на АЭС в украинском конфликте недопустимыми

В украинском конфликте критически важно не допускать атак на атомные электростанции (АЭС). Об этом 28 сентября заявил министр иностранных дел Китая Ван И на совместной встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке.