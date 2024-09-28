Глава МИД КНР назвал атаки на АЭС в украинском конфликте недопустимыми

В украинском конфликте критически важно не допускать атак на атомные электростанции (АЭС). Об этом 28 сентября заявил министр иностранных дел Китая Ван И на совместной встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке.
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