Сотрудники полиции Северной Осетии провели викторину по ПДД в пришкольном лагере селения Рассвет

Чем привлечь внимание детей, вызвать не поддельный интерес к беседе и как сделать так, чтоб ребята ощутили важность разговора? Конечно же, пообщаться с ними в виде викторин, игр с использованием их любимых атрибутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии