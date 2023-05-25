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Тен Хаг вывел «МЮ» в Лигу чемпионов, выиграл Кубок лиги и сыграет в финале Кубка Англии в дебютном сезоне

После победы над «Челси» в перенесенной игре 32-го тура АПЛ (4:1) «МЮ» гарантировал себе место в топ-4 и путевку в ЛЧ.

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