Впервые за 25 лет российские туристы пройдут маршрутом таинственно погибшей группы Дятлова

Российские туристы впервые за четверть века воспроизведут действия группы советских туристов, которые 2 февраля 1959 года при загадочных обстоятельствах погибли вблизи горы Холатчахль в Свердловской области.
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