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Впервые за 25 лет российские туристы пройдут маршрутом таинственно погибшей группы Дятлова

Впервые за 25 лет российские туристы пройдут маршрутом таинственно погибшей группы Дятлова

Российские туристы впервые за четверть века воспроизведут действия группы советских туристов, которые 2 февраля 1959 года при загадочных обстоятельствах погибли вблизи горы Холатчахль в Свердловской области.

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