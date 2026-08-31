Чудеса иконы «Всецарица» и Фролов день: что нельзя делать 31 августа

Что отмечают 31 августа 2026 года и как правильно провести этот день.В последний день лета, 31 августа 2026 года, православные верующие отмечают сразу несколько важных событий.
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