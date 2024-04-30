Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Естественно, самими. Кто им рукоплескал и на руках носил? Кто билетными деньгами голосовал? Откуда это лизоблюдство п...В России изменило...
  • Дмитрий Гром
    Совершенно верно, Китай был, есть и будет всегда сам себе на уме. И никогда интересы России он защищать не будет.Наезд Блинкена на...
  • Natalija Osminina
    В Литве уже почти не осталось украинцев- перестали платить пособия.Нацистская Прибал...

Эстонцы выяснили, что главная причина поражений ВСУ - нытики

Эстонцы выяснили, что главная причина поражений ВСУ - нытики

Очень интересное объяснение поражению ВСУ в поселке Очеретино нашли эстонцы. Они прямо пишут, что 115-я ОМБР, которая отступила под натиском армии России, "очень плохое" и вообще совершенно негодное подразделение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Почитали бы вы эстонскую прэсссу....это нечто! Такое экспээээрды пишут про войну...и про армию России....почаще выключайте им GPS....
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх