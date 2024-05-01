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Домашний квас за «5 минут». Как быстро приготовить вкусный квас для окрошки

Домашний квас за «5 минут». Как быстро приготовить вкусный квас для окрошки

Квас — это один из самых древних напитков. Его история насчитывает более тысячи лет. Квас был известен ещё восточным славянам, которые готовили его из различных ингредиентов, таких как рожь, овёс, пшено, горох, мёд и ягоды.

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