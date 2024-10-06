О ментальном здоровье через кино: что смотреть на Mental Health Film Festival

С 6 по 13 октября в пяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Тольятти — в третий раз пройдет международный кинофестиваль о ментальном здоровье Mental Health Film Festival (MHFF).
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