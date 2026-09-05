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Соболев попал локтем в лицом Абдулкадырову в штрафной «Зенита». Прокопов назначил пенальти после ВАР, Обляков забил

Арбитр Андрей Прокопов назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче Альфа-Банк РПЛ против ЦСКА. В конце первого тайма форвард петербуржцев Александр Соболев сфолил в своей штрафной, попав локтем в лицо Джамалутдину Абдулкадырову.

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