Соболев попал локтем в лицом Абдулкадырову в штрафной «Зенита». Прокопов назначил пенальти после ВАР, Обляков забил

Арбитр Андрей Прокопов назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче Альфа-Банк РПЛ против ЦСКА. В конце первого тайма форвард петербуржцев Александр Соболев сфолил в своей штрафной, попав локтем в лицо Джамалутдину Абдулкадырову.