В Татарстане разработали законопроект об аресте имущества релокантов

Законопроект об аресте имущества релокантов разработали в Татарстане. Как сообщает Интерфакс, госсовет республики считает, что в качестве обеспечительной меры необходимо налагать арест на имущество релокантов при рассмотрении дел за административные правонарушения против интересов России.