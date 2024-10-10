В Татарстане разработали законопроект об аресте имущества релокантов

Законопроект об аресте имущества релокантов разработали в Татарстане. Как сообщает Интерфакс, госсовет республики считает, что в качестве обеспечительной меры необходимо налагать арест на имущество релокантов при рассмотрении дел за административные правонарушения против интересов России.
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