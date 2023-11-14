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Запад ожидает, что Россия на коленях приползёт на переговоры

Запад ожидает, что Россия на коленях приползёт на переговоры

После катастрофы с “контрнаступлением” на многих западных площадках уже обсуждаются переговоры России и Украины.

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Комментарии
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Олег Голубев
Минск-1, Минск-2, неужели нам нужен Минск-3, 4,5......?
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2 час.
Сергей Сидоров
Сама мысль о недобитии бандеровской сволочи противоречит цели СВО. Злобные марионетки запада должны быть уничтожены. Бандоформирования бандерлогов должны быть распущены, а преступники из сбу и подобных контор - понести заслуженное наказание или быть ликвидированы. Только в этом случае на границе России воцариться мир.
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1 час.
Анд
По моему будет как в анекдоте: типа на коленях, заглянет под тот диван и скажет западу -вылазь из под дивана по хорошему,   все равно п@зды получишь,  вытащу сама- хуже будет!
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1 час.

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