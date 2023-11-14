Запад ожидает, что Россия на коленях приползёт на переговоры

Сама мысль о недобитии бандеровской сволочи противоречит цели СВО. Злобные марионетки запада должны быть уничтожены. Бандоформирования бандерлогов должны быть распущены, а преступники из сбу и подобных контор - понести заслуженное наказание или быть ликвидированы. Только в этом случае на границе России воцариться мир.

Анд

По моему будет как в анекдоте: типа на коленях, заглянет под тот диван и скажет западу -вылазь из под дивана по хорошему, все равно п@зды получишь, вытащу сама- хуже будет!