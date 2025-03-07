Косяки перед глазами: Перекупщик рассказал, как распознать "убитую" машину по объявлению

Многие владельцы сами указывают недочёты.Когда водитель решает купить подержанный автомобиль, ему часто приходится тратить немало времени на просмотр множества объявлений, что порой утомительно и не всегда результативно — некоторые варианты оказываются совершенно неподходящими.
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