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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% впервые с апреля 2025 года

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% впервые с апреля 2025 года

Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 14% годовых. Решение было принято на заседании регулятора 11 сентября, следует из сообщения ЦБ.

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