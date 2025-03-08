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Военное обозрение

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Национальное агентство геопространственной разведки США подтвердило, что Украине отключили доступ к спутниковым снимкам

Национальное агентство геопространственной разведки США подтвердило, что Украине отключили доступ к спутниковым снимкам

Доступ к изображениям со спутников отключили, и специалисты, занимавшиеся обработкой данных, уехали, сообщают западные СМИ.

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