Москва создает условия для продвижения столичных товаров на рынке – Собянин

Проекту «Сделано в Москве» исполнилось четыре года. За это время инициатива по поддержке столичных производителей заметно расширилась и постепенно превращается в экосистему, которая помогает предпринимателям продвигать качественную, уникальную и конкурентоспособную продукцию.