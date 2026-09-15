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ВЕСТИ КРЫМ

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В Крыму стартовал новый поток программы обучения ветеранов СВО и членов их семей «СВОё дело»

В Крыму стартовал новый поток программы обучения ветеранов СВО и членов их семей «СВОё дело»

Ваш браузер не поддерживает видео. Участниками курса стали 70 человек: в течение месяца им предстоит определиться с направлением, в котором они хотят развивать своё дело, разработать индивидуальный план, изучить меры государственной поддержки.

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