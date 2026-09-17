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Конгресс США одобрил законопроект об "адских" антироссийских санкциях

Конгресс США одобрил законопроект об "адских" антироссийских санкциях

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект за авторством покойного сенатора Линдси Грэма* о новых санкциях против России и Ирана, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу.

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