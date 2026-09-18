Смешные комиксы от польской художницы, которые поднимут вам настроение

Наталья Трыковска, скрывающаяся за ником Verauko, талантливая художница, и что еще более важно, у нее отличное чувство юмора! В своих комиксах Наталья фантазирует на тему проблем русалок, забавно описывает работу иллюстраторов и делится историями жизни обычной городской девушки.