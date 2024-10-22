Экс-полицейских, избивших спросившего время прохожего, осудили на пять лет

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Суд в Екатеринбурге назначил бывшим сотрудникам полиции наказание в виде пяти лет лишения свободы за превышение полномочий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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